Kto stworzył "Piątka dla zwierząt"? Dworczyk: Według mojej wiedzy...

– W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie – ogłosił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród propozycji jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.

"Pan prezes gorąco i szczerze wspiera ten projekt"

– Według mojej wiedzy, tę ustawę (o zakazie hodowli zwierząt futerkowych - red.) zaproponowało Forum Młodych PiS – komentował doniesienia medialne na temat "Piątki dla zwierząt" szef KPRM Michał Dworczyk.

– Pan prezes był na tej konferencji (...) gorąco i szczerze wspiera ten projekt, ponieważ chyba (...) większość osób wie o tym, z jaką troską prezes Kaczyński pochyla się nad zwierzętami, nad ich bezpieczeństwem – stwierdził Dworczyk w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w „Gościu Wydarzeń” Polsat News.

– Nie zaskakuje mnie głos przedstawiciela branży futrzarskiej, dlatego że jeżeli te przepisy wejdą w życie, to ta branża to odczuje, natomiast z drugiej strony trzeba sobie jasno powiedzieć, że blisko 80% Polaków jest przeciwna hodowli zwierząt na futra, tylko po to, żeby pozyskiwać futra – tłumaczył dalej polityk.

– Wiele krajów europejskich już dawno wprowadziło te przepisy. Te zwierzęta są bardzo często hodowane w warunkach bardzo ciężkich, takich które po prostu, patrząc na to, chwytają chyba każdego za serce – dodał szef KPRM.

