Holland chwali Kaczyńskiego. "Należy go motywować"

– Jeżeli Jarosław Kaczyński robi coś dobrego, to należy go za to pochwalić. Należy go motywować do tego, żeby robił więcej dobrego – powiedziała Holland w programie "Newsroom" w WP.

– O tym, że Jarosław Kaczyński kocha zwierzęta, i kocha je zapewne bardziej niż ludzi – to wiemy od dawna. Było wielkie rozczarowanie, bo ta ustawa już kiedyś miała zostać uchwalona. Pod wpływem lobby futrzarskiego i PSL-owskiego i różnych innych została utrącona. Mam nadzieję, że teraz uda się ją przeprowadzić. Że jest jakaś większa determinacja czy większa możliwość. Dobrze, że zwierzęta na tym skorzystają. Jeżeli dzieje się dobro, to musimy niezależnie od źródła tego dobra, wszyscy się cieszyć – dodała reżyser.

– W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie – ogłosił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wśród propozycji zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.

Ochrona zwierząt

– Nasz formacja i ja osobiście, uważamy, że w Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny w kwestii ochrony zwierząt – mówił Kaczyński we wtorek na specjalnej konferencji prasowej.

– Względy, które za tym przemawiają mają charakter humanitarny – dodał polityk. Jak podkreślił dalej prezes PiS, chociaż nie we wszystkim warto wzorować się na państwach zachodnich, to w tym zakresie Polska powinna to zrobić. – To jest ustawa, którą poprą wszyscy dobrzy ludzie – stwierdził Kaczyński.

Wśród propozycji jest m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Dodatkowo PiS proponuje ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych oraz częstsze kontrole schronisk.

