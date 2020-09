Winni przez pracownika

Wyobraźmy sobie, że na drodze dochodzi do wypadku: ciężarówka zjeżdża na pas ruchu w przeciwną stronę i miażdży samochód osobowy. Pasażerowie osobówki giną lub stają się kalekami. W toku śledztwa okazuje się, że prowadzący samochód ciężarowy zasnął za kierownicą, przekroczywszy znacznie dozwolony czas pracy. Mało tego – w firmie, dla której pracował, jest to, jak się okazuje, powszechna praktyka. Nakłaniali do tego dyspozytorzy, naciskając na kierowców w sprawie terminów. Nie wiadomo, czy wiedzieli o tym właściciele, ale wiadomo, że poniekąd się na to godzili, przyjmując taką liczbę zleceń, które były nie do zrealizowania w przewidzianym przez prawo czasie pracy. Zatem w najlepszym razie przymykali na wszystko oko. Czy firma powinna odpowiadać finansowo za śmierć jadących samochodem osobowym i na jakich warunkach?

