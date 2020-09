Wyłudzili 10 mln zł ze środków unijnych. Akcja CBA

Sprawa dotyczy podejrzenia wyłudzenia wielkich pieniędzy z funduszu unijnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na inwestycję zajmującą się produkcją luksusowych jachtów przez jedną z renomowanych gdańskich firm.

"Proceder trwał od co najmniej 2014 i polegał na pozornym nabyciu udziałów w spółce, a także składaniu przez osoby - tzw. 'słupy' poświadczających nieprawdę dokumentów, które miały istotne znaczenie dla uzyskania milionowych dotacji" – czytamy w komunikacie CBA.

W toku śledztwa ustalono, że w wyniku składania wniosków o dopłaty unijne, które zawierały nieprawdziwe dane, wprowadzono w błąd przedstawicieli PARP co do rzeczywistego przeznaczenia tych środków, doprowadzając tym samym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości.

Unijna dotacja, którą próbowano wyłudzić, miała opiewać na ponad 38 mln zł. Z tej sumy spółka otrzymała 10 mln zł. CBA zatrzymało w środę 4 osoby powiązane ze spółkami, w których pełniły one różne funkcje, a także osoby uczestniczące w procederze jako tzw. "słupy".

Dotychczas w tej sprawie zatrzymano 8 osób. Śledztwo jest rozwojowe, więc CBA nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Czytaj także:

CBA: Tak Nowak ukrył pieniądze. Kulisy operacji