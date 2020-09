Zapraszamy na Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń, w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką. Festiwal jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna kościoła była żywo obecna w otaczającym nas świecie. Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej.

Podczas debaty Zjednoczona, ale nie solidarna – czy to koniec Unii Europejskiej? zaproszeni paneliści przeanalizują rolę obecnych wydarzeń w funkcjonowaniu unijnych struktur w odniesieniu do państw narodowych. W panelu wezmą udział Michał Drozdek, prof. Tomasz Grosse, prof. Mirosław Piotrowski. Panel poprowadzi publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha.



W debacie Wyż czy niż? – gospodarcze prognozy dla Polski goście zmierzą się z tematem, który nurtuje w dzisiejszym, niepewnym świecie każdego z nas. Jak pandemia wpłynie na rynek? Jak bardzo odczuwalne będą skutki kryzysu? A może nie ma się czym przejmować?W panelu wezmą udział dr Artur Bartoszewicz, Cezary Kaźmierczak i prof. Witold Orłowski. Moderatorem będzie Rafał Woś.



Serdecznie zapraszamy również na warsztaty kierowane do wszystkich zainteresowanych tematyką katolickiej nauki społecznej, a w szczególności do ludzi młodych, którzy stawiają pierwsze samodzielne kroki w sferze gospodarczej, społecznej i samorządowej. Warsztaty „Tylko dla dorosłych? Pierwsze kroki w biznesie i polityce” poprowadzą w dwóch blokach tematycznych Robert Tarantowicz oraz Krzysztof Bosak.

Więcej informacji na stronie: festiwalkns.pl