WP: Gowin walczy o superresort, Ziobro chce Narodowy Instytut Wolności

Z informacji portalu wynika, że Zbigniew Ziobro chce przejąć kontrolę nad Narodowym Instytutem Wolności. Placówka do tej pory podlegała wicepremierowi Glińskiemu, który sprzeciwił się tym pomysłom. Wicepremier miał uzyskać wsparcie od Mateusza Morawieckiego, jednak ostateczna decyzja należy do Jarosława Kaczyńskiego. – Minister sprawiedliwości mocno naciska – przekazał rozmówca portalu.

W rozmowie z WP te informacje potwierdził jeden z polityków Solidarnej Polski. "Stawka jest wysoka, bo rząd, a właściwie Prawo i Sprawiedliwość, za pośrednictwem Instytutu przelewa miliony złotych na konta organizacji pozarządowych" – przekazał informator serwisu.

Jarosław Gowin z kolei chce powrócić do rządu jako wicepremier oraz domaga się nadzoru nad superresortem gospodarczym.

"To, że będzie nadzorował rozwój, jest już praktycznie przesądzone. Ale chce do ministerstwa przyłączyć również pracę, która do tej pory była w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej" – mówi informator wp.pl. Do tych planów krytycznie jest jednak ponoć nastawiony sam Kaczyński, który nie chce zbytnio wzmacniać frakcji Gowina.

Czytaj także:

Negocjacje w Zjednoczonej Prawicy zostały zawieszone

Czytaj także:

Bez koalicjantów, ale z udziałem premiera Morawieckiego. Trwa spotkanie klubu PiS