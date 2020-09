"Nasze stanowisko jest jasne". Premier: Białoruś musi być suwerenna

Aleksandr Łukaszenka został dziś zaprzysieżony na prezydenta Białorusi. Jak donosi TV Biełsat, data uroczystości była do końca trzymana w tajemnicy. Pierwsza informacja na jej temat została podana już w czasie trwania ceremonii.

"Uczciwe wybory niezbędnym warunkiem"

Na Białorusi odbyło się dzisiaj potajemne zaprzysiężenie Aleksandra Łukaszenki. To wydarzenie jedynie potwierdza, że Łukaszenka ma świadomość tego, co zrobił, fałszując wyniki wyborów. Ma świadomość, że nie ma poparcia własnego narodu, a agresja, której się dopuszcza wobec obywateli Białorusi jest niedopuszczalna. Nasze stanowisko jest jasne: Białoruś musi być suwerenna, a niezbędnym warunkiem tego są uczciwe wybory, w których to Białorusini, a nie aparat represji, zdecydują o wyborze władz. Wybory, które nie są demokratyczne, nie mogą prowadzić do uznania kogokolwiek za prezydenta kraju" – pisze na Facebooku szef polskiego rządu.

"Będziemy konsekwentnie popierać wszelkie działania na rzecz pomocy represjonowanym i powtórzenia wyborów na Białorusi w demokratycznej formule" – deklaruje Mateusz Morawiecki.