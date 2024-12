"Stanowczy sprzeciw". Przedstawiciel Białorusi wezwany do MSZ

O wezwaniu przedstawiciela Białorusi w Polsce Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w opublikowanym w czwartek komunikacie.

Charge d’affaires Białorusi wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"W związku z agresywnymi działaniami białoruskiego KGB w stosunku do dyplomatów Rzeczypospolitej Polskiej akredytowanych na terenie Republiki Białorusi oraz państw trzecich, a także w nawiązaniu do noty Ministerstwa Spraw Zagranicznych RB z 11 grudnia 2024 r., Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało 18 grudnia 2024 r. chargé d’affaires Republiki Białorusi Aleksieja Ponkratienkę" – czytamy.

Z informacji przekazanej przez resort wynika, że podczas spotkania wręczono białoruskiemu dyplomacie notę wyrażającą stanowczy protest wobec powyższych działań, a także poinformowano, że kontynuowanie tego typu prowokacji będzie spotykać się z symetryczną odpowiedzią strony polskiej.

"Incydent z próbą werbunku"

Sprawa ma związek z wydarzeniami z ubiegłego tygodnia. Wówczas Ministerstwo Sprawa Zagranicznych Białorusi poinformowało, że chargé d’affaires Polski Krzysztofowi Ożannie została wręczona nota. Z informacji podanych przez państwową agencję BiełTA wynikało, że powodem takiej decyzji "incydent z próbą werbunku białoruskiego dyplomaty w Republice Mołdawii". Z kolei na antenie publicznej stacji pojawił się materiał, w którym jego autorzy mówili o rzekomej próbie nakłonienia do współpracy przez polskie służby specjalne białoruskiego dyplomaty. Jak twierdzili autorzy materiału, oferowali mu za to 100 tys. euro. Z doniesień tych wynikało, że do sytuacji doszło w Kiszyniowie.

Do informacji tych nie chciał wówczas odnieść się rzecznik polskiego MSZ Paweł Wroński. Jak tłumaczył, nie komentuje treści które mają charakter dezinformacji.

