Francja przyznała order Barbarze Nowackiej

Poinformował o tym na Twitterze ambasador Francji w Polsce, Frederic Billet. "Francja odznaczyła Barbarę Nowacką kawalerem francuskiego Narodowego Orderu Zasługi w uznaniu jej zaangażowania na rzecz wolności i praw kobiet oraz jej więzi z Francją" – napisał dyplomata.

Order Narodowy Zasługi jest nadawany zarówno obywatelom Francji, jak innych państw za wybitne zasługi cywilne i wojskowe, mające mniejszą rangę niż zasługi znamienite, za które przyznawana jest Legia Honorowa. Order dzieli się na pięć klas.

Barbara Nowacka jest przewodniczącą lewicowego ugrupowania Inicjatywa Polska. We wrześniu 2018 roku IP przystąpiła do Koalicji Obywatelskiej. W wyborach parlamentarnych w 2019 roku Nowacka startowała do Sejmu z listy KO. Otrzymała prawie 89 tys. głosów i uzyskała mandat poselski.

