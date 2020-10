Prezydent Trump trafił do szpitala. Pawłowicz: Ci od voodoo już wbijają szpileczki...

Przeprowadzone w czwartek testy wykryły koronawirusa u prezydenta USA Donalda Trumpa i pierwszej damy Melanii Trump. Od piątkowego wieczoru prezydent USA przebywa w szpitalu pod Waszyngtonem, gdzie ma spędzić kilka dni. Zgodnie z komunikatami Białego Domu do tej pory miał jedynie łagodne objawy COVID-19, a wizyta w wojskowym centrum medycznym ma charakter zapobiegawczy.

O chorobie prezydenta USA piszą media na całym świecie, niektóre podejmują jednak ten temat w zaskakujący sposób. Na stronie "Gazety Wyborczej" pojawił się np. tekst "Jakie jest ryzyko śmierci Donalda Trumpa z powodu zakażenia koronawirusem? Oto, co mówi statystyka".

"Ci od voodoo już wbijają szpileczki..." – skomentowała informacje na temat publikacji "Wyborczej" była poseł PiS, sędzia TK Krystyna Pawłowicz.

Pawłowicz podobny wpis opublikowała już dzisiaj rano: "No, to pewnie w rękach różnych wiedźm poszły w ruch wszystkie te szpileczki voodoo... Może udar, może serce, może nogi... Wiedźmy »strzelają« ale to »Pan Bóg kule nosi«" – napisała była posłanka PiS.

Wczoraj polityk życzyła prezydentowi USA oraz jego żonie szybkiego powrotu do zdrowia.