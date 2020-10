Trzaskowski: Ruszył program szczepień na grypę dla seniorów

"Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie warszawianek i warszawiaków. Mimo trudności z zakupem szczepionek w hurtowniach ruszył program szczepień na grypę dla seniorów" – poinformował we wtorek na swoim profilu na Facebooku Rafał Trzaskowski.

Jak dodał, przychodniom dostarczono już ok. 40 proc. z ponad 50 tys. szczepionek, a bezpłatnie zaszczepiło się ponad 5 tys. osób.

Celem programu jest zapobieganie przypadkom zachorowań na grypę wśród populacji z grupy podwyższonego ryzyka (osób od 65 roku życia) oraz profilaktyka powikłań pogrypowych, m.in. zapalenia płuc i oskrzeli, zapalenia ucha oraz zaburzeń pracy serca.

"W przypadku korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w jednej z przychodni wymienionych na liście, należy skontaktować się bezpośrednio z placówką i umówić się na wizytę kwalifikującą do szczepienia oraz wykonanie szczepienie" – informuje Urząd Miasta st. Warszawy.

Jeśli ktoś przynależy do przychodni, której nie ma na liście, należy umówić się na wizytę u lekarza w swojej przychodni i pobrać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do szczepienia. Dokument jest ważny 24 godziny od chwili wystawienia. Z tym zaświadczeniem należy się zgłosić do wybranej placówki z listy, która w ramach możliwości może wykonać szczepienie.