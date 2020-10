Ekspert nie ma wątpliwości. "1 listopada należy zamknąć cmentarze"

– W tej chwili w rządzie nie ma dyskusji, by na przełomie października i listopada zamknąć cmentarze. Wolałbym, abyśmy w tym czasie po prostu byli bardzo ostrożni, ale by te spotkania przy grobach bliskich jednak się odbywały – mówił w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Innego zdania jest ekspert w dziedzinie immunologii i terapii zakażeń dr Paweł Grzesiowski, który w rozmowie z Interią podkreślał, jak ogromne ryzyko niesie za sobą organizacja tego święta w dotychczasowym kształcie.

– Trzeba zrobić wszystko, aby to święto nie odbyło się w tym roku w takiej formie jak dotychczas – podkreślił.

– Zastanówmy się, Wszystkich Świętych to nie tylko wizyta na cmentarzu, to także spotykanie się całych rodzin, wspólne spędzanie czasu. Nagle 20 milionów ludzi zacznie się przemieszczać po całej Polsce. Co więcej, 1 listopada jest w tym roku w niedzielę, a zatem to będzie cały weekend – tłumaczył. – Jeśli dodamy do tego statystyki z poprzednich lat, zobaczymy też, ile wypadków drogowych jest w tym okresie. Wiele z tych osób musi trafić do szpitala. Czy znajdą się dla nich wolne łóżka? Obawiam się, że nie – przyznał.

Zaznaczył przy tym, że o ograniczeniach ludzie powinni zostać poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, żeby ludzie nie "dostali szału".

