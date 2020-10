"Dlaczego prezes tak się upiera? Tego właśnie nie rozumiem"

W programie "Express Biedrzyckiej" Jackowski mówił o ustawie dotyczącej ochrony zwierząt autorstwa PiS, która wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ogranicza obój rytualny.

Nowela wywołała nie tylko wściekłość i protesty rolników, ale również podziały w Zjednoczonej Prawicy. Jackowski zwrócił uwagę, że w Sejmie nie poparło jej prawie 60 posłów klubu PiS.

– To bezprecedensowa sytuacja, która powinna być sygnałem dla kierownictwa partii co jest takiego w tej ustawie, że wzbudza tak wielkie emocje. Dobrze powiedział prezydent Duda: ochrona zwierząt tak, ale także ochrona ludzi i miejsc pracy – stwierdził senator.

Pytany, dlaczego Kaczyński tak bardzo się przy tej ustawie upiera, odparł: – Tego właśnie nie wiem i nie rozumiem. Kluczową kwestią jest tu ubój rytualny (…) tu jest spór i światopoglądowy i gospodarczy – oznacza utratę miliardów złotych dla Polski, a zysk dla Niemiec, Dani, Czech, Słowacji itd.

Jackowski ocenił, że sprawa dyscypliny partyjnej jest "śmieszna". – Jedni członkowie klubu parlamentarnego dostają kary, a inni zostają ministrami, m. in. Michał Wójcik i inni. To jak to jest z tą dyscypliną? To kompletna niekonsekwencja i Niesprawiedliwe potraktowanie członków PiS – powiedział.

