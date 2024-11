W Sejmie powrócił temat CPK. Wiadomo, jakie są postępy w realizacji projektu

– Prace odbywają się na terenach, które zostały wykupione w ramach programu dobrowolnych nabyć, który wznowiliśmy w lipcu 2024 roku. Skupujemy następne hektary pod inwestycje, a w październiku podpisaliśmy protokoły uzgodnień i umowy dla rekordowej liczby nowych gruntów – powiedział Lasek, przedstawiając w Sejmie informację bieżącą w sprawie stanu realizacji programu CPK.

Jak dodał, do programu dobrowolnych nabyć prowadzonego na obszarze lotniskowym zgłosiło się dotychczas ponad 1,4 tys. osób, posiadających prawie 4 tys. ha, z tej puli spółka CPK zakupiła już ponad 1,6 tys. działek o łącznej powierzchni 1477 hektarów.

Lasek stwierdził, ze ta liczba wkrótce będzie nieaktualna, bo "po dzisiejszej informacji bieżącej, będziemy mogli ją zwiększyć o kolejne 50 hektarów".

Lasek: Rozpoczęły się rozmowy z mieszkańcami

– Na obszarze, na którym powstanie kolej dużych prędkości Warszawa-łódź, trwają przygotowania do zakupu nieruchomości w ramach kolejowego programu dobrowolnych nabyć. Rozpoczęły się rozmowy z mieszkańcami, a zawieranie aktów notarialnych rozpocznie się jeszcze w tym roku. Transakcje mają dotyczyć około 150 działek – podkreślił pełnomocnik.

Według zaktualizowanych założeń projektowych, w pierwszym etapie Lotnisko CPK będzie miało przepustowość do ok. 34 mln pasażerów rocznie – z możliwością dalszej rozbudowy. Dla porównania: Lotnisko Chopina w 2023 r. obsłużyło ok. 18,5 mln pasażerów. Zakładany docelowy udział pasażerów transferowych, którzy na Lotnisku CPK będą przesiadali się do innych samolotów to ok. 40 proc.

Centralny Port Komunikacyjny

Polski Centralny Port Komunikacyjny to projekt sięgający jeszcze lat 70. XX wieku, ale za przedsięwzięcie wzięto się na poważnie w czasie rządów PiS. Po powrocie do władzy Platformy Obywatelskiej z koalicjantami rozpoczęły się audyty i kontrole, których wyniki na razie nie są znane. Projekt miał też zostać okrojony z części połączeń kolejowych.

W zamyśle Centralny Port Komunikacyjny miał być węzłem transportowym opartym na zintegrowanych ze sobą węzłach: lotniczym i kolejowym, spójnych z układem sieci drogowej. Węzeł miał być zlokalizowany pomiędzy Warszawą a Łodzią i stanowić punkt przesiadkowy oraz hub cargo.

