Wielkie zamieszanie wokół CPK. "W okrojonym kształcie"

Brak bezpośrednich połączeń z Krakowa, Katowic czy Rzeszowa do lotniska w Baranowie? Stowarzyszenie "Tak dla CPK" ostro krytykuje plany rządu i spółki Centralny Port Komunikacyjny (CPK), wskazując na niedogodności komunikacyjne.

Maciej Wilk, szef "Tak dla CPK" oraz były wiceprezes LOT, zwraca uwagę na to, że w konsultowanym Horyzontalnym Rozkładzie Jazdy na 2035 r. nie zaplanowano bezpośrednich połączeń kolejowych do portu z południa Polski. Budowa łącznika Centralnej Magistrali Kolejowej z CPK kosztowałaby 4 mld złotych – poinformował "Dziennik Gazeta Prawna".

Tylko przez Warszawę?

Według obecnych planów, pociągi z Krakowa, Katowic czy Rzeszowa mają docierać do Warszawy "po staremu". "Z Centralnej Magistrali Kolejowej skręcą w kierunku Grodziska Mazowieckiego i dalej pomkną w stronę stolicy. Poprzedni zarząd spółki CPK przewidywał jednak, że ogromna większość pociągów z południa Polski w drodze do Warszawy ma przejeżdżać pod lotniskiem. Umożliwiałby to układ węzła kolejowego w rejonie portu. Centralna Magistrala Kolejowa miała być powiązana z CPK dzięki dwóm kilkunastokilometrowym łącznicom kolejowym, które pozwalałyby dojeżdżać do podziemnej stacji pod lotniskiem z dwóch stron. To umożliwiłoby kontynuowanie dalszej jazdy w różnych kierunkach – nie tylko po nowej szybkiej linii do Warszawy, lecz także np. do Poznania czy – w kolejnym etapie – do Gdańska" – czytamy w artykule "DGP".

"Teraz rząd szykuje ten węzeł w okrojonym kształcie. Niedawno spółka CPK zleciła projektowanie tylko jego części. Powstać ma przede wszystkim dokumentacja odcinków torów, które będą fragmentem linii Warszawa-Łódź, a także łącznika z istniejącą linią Warszawa-Poznań" – wskazano.

Wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak zapowiedział, że prace projektowe dotyczące łącznika, umożliwiającego dojazd do lotniska w Baranowie od wschodu, zostaną zlecone wkrótce. Linia Warszawa-Łódź ma zostać ukończona do 2032 r. Pociągi z południa Polski będą musiały zmieniać kierunek jazdy na stacji pod CPK.

Węzeł kolejowy CPK

Spółka CPK zawarła z konsorcjum firm Elkol i Mosty Katowice kontrakt o wartości 84,8 mln zł netto na zaprojektowanie pierwszego etapu węzła kolejowego CPK. Zakres prac obejmuje m.in. odcinek linii Kolei Dużych Prędkości Warszawa-Łódź (linia nr 85), który będzie przechodzić pod lotniskiem.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej dokumentacji projektowej dla pierwszego pakietu węzła kolejowego CPK. Wybór projektanta nastąpił w ramach umowy ramowej na projektowanie infrastruktury kolejowej, którą spółka CPK zawarła z 11 konsorcjami biur projektowych wybranych w przetargu.

Czytaj też:

CPK kupuje grunty pod planowany port lotniczy. "Ostatni dzwonek"Czytaj też:

Burza wokół "niemieckiego CPK". Lasek zabrał głos. "Pan tak na poważnie?"Czytaj też:

Niemcy wybudują swój "CPK". "Znów zarobią kosztem Polaków"