"Jesteście nam wyjątkowo bliscy". Maląg z ważnym apelem do seniorów

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zaapelowała w piątek do seniorów o niewychodzenie z domu, gdy nie jest to konieczne. Instytucje, a także osoby bliskie zadbają o to, abyście państwo mieli dostarczone do domu to, co jest potrzebne – zapewniła.

Na konferencji w resorcie rodziny minister przypomniała działania podejmowane przez rząd na rzecz seniorów. Wymieniła waloryzację świadczeń, wypłatę trzynastych emerytur oraz programy "Senior plus" i "Aktywność społeczna osób starszych". Zwróciła również uwagę na pomoc kierowaną do domów pomocy społecznej w czasie epidemii. W związku ze wzrostem zakażeń SARS-CoV-2 minister zaapelowała do seniorów, aby bez potrzeby nie wychodzili z domów. – Jesteście nam wyjątkowo bliscy. Chcemy przede wszystkim zadbać o państwa zdrowie i życie, dlatego dzisiaj jest tak ważne, abyście państwo, jeżeli nie ma takowej potrzeby, pozostali w domu. Instytucje, a także osoby bliskie, zadbają o to, abyście państwo mieli dostarczone do domu to, co jest potrzebne – powiedziała Marlena Maląg. – Natomiast, jeżeli jest potrzeba wyjścia, to zadbajmy o realizację wytycznych Ministerstwa Zdrowia, głównego inspektora sanitarnego, a więc nośmy maseczki, rękawiczki, zachowajmy odpowiedni dystans, abyśmy przede wszystkim w zdrowiu mogli spędzić tę jesień 2020 r. i abyście państwo w zdrowiu mogli spędzić swoje życie z uśmiechem na twarzy – dodała.

