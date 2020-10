Koronawirus a bezpieczeństwo państwa. Macierewicz: To nie przypadek

– Praca różnych instytucji państwowych jest z tego powodu bardzo potrzebna i niesłychanie ważna. Wydaje się, że mamy zagrożenie biologiczne, które nie jest przypadkiem. Na to trzeba zwrócić uwagę – powiedział gość Polskiego Radia 24.

Antoni Macierewicz podkreślił też, że wirus i jego działanie nie są jeszcze do końca znane, co stanowi "wielkie wyzwanie dla badaczy". Zwrócił jednak uwagę, że walkę z pandemią należy również widzieć w skali zachorowalności na choroby śmiertelne i umieralności w wymiarze ogólnym. – Niestety inne schorzenia są nieporównywalnie bardziej śmiertelne i groźne niż pandemia. Dlatego nie możemy doprowadzić do sytuacji, w której walka z koronawirusem otworzy drogę do zwiększania umieralności w sferach, w których i tak jest już ona kilkukrotnie wyższa niż w przypadku COVID-19 – podkreślił polityk.

Marszałek Senior ocenił, że podobnie jak wiosną, tak i teraz rząd zachowuje się z olbrzymią odpowiedzialnością. – Podejmowane są bardzo zdecydowane działania, odnoszone są też sukcesy na drodze poszukiwania leków zwalczających koronawirus – stwierdził wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości.

