Trzaskowski: Trwa epidemia. Ale ruszamy

Nowy ruch tworzony przez prezydenta Trzaskowskiego początkowo miał wystartować 5 września, jednak te plany pokrzyżowała kolejna awaria w stołecznej oczyszczalni ścieków "Czajka". Teraz ruch Trzaskowskiego ma zainaugurować swoją działalność 17 października.

W ubiegły weekend ruszy już "zapisy" do "Nowej Solidarności". Za pośrednictwem specjalnej strony internetowej, można poprzeć inicjatywę prezydenta Warszawy.

"Trwa epidemia. Ale ruszamy"

Dzisiaj Trzaskowski podziękował w mediach społecznościowych osobom, które już wyraziły poparcie dla ruchu.

"Ponad 4 tys. w zaledwie trzy dni! Tylu z Was już teraz dołączyło do ruchu, a przecież dopiero w najbliższą sobotę zaczynamy naprawdę działać. Bardzo się z tego cieszę i witam Was wszystkich. Dziękuję Wam bardzo za tak szybką reakcję i mnóstwo chęci do działania!" – pisze Trzaskowski.

"Pomimo tego, że z każdej strony słyszymy, że przecież emocje po kampanii wyborczej już dawno opadły, Wy po raz kolejny pokazujecie swoje ogromne zaangażowanie. Pomimo tego, że musieliście czekać, bo naprawdę, uwierzcie mi, nie było dobrego momentu na start. Czasem zaskakują nas okoliczności. Trwa epidemia. Ale ruszamy. Nie będzie łatwo, bo startujemy w trudnej rzeczywistości, gdzie każdy z nas mierzy się ze skutkami koronawirusa. Czasy są trudne, ale startujemy już niebawem - 17 października!" – czytamy dalej.

