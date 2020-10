Senat: Jest decyzja ws. uboju rytualnego

Senat przyjął poprawkę wykreślającą z noweli o ochronie zwierząt ograniczenia dotyczące uboju rytualnego drobiu. Jednocześnie senatorowie odrzucili poprawkę, która całkowicie wycofywała zapis ograniczający ubój rytualny na eksport. Oznacza to, że zakaz będzie dotyczył bydła.

Dodatkowo, według jednej z przyjętych poprawek, vacatio legis dla wygaszenia hodowli futerkowych będzie obowiązywało do 31.07.2023 r., a dla uboju rytualnego bydła do 31.12.2025. To daje hodowcom więcej czasu na zamknięcie swoich biznesów. Według pierwotnego projektu, wygaszenie miało nastąpić w ciągu 30 dni od wejścia w życie ustawy.

Wcześniej Senat odrzucił wniosek o odrzucenie noweli w całości, a także wniosek popierający ją w całości.