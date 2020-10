Są wstępne lokalizacje szpitala tymczasowego w Krakowie

Podkreśliła, że w tym momencie za wcześnie jest, by wymieniać konkretne, wstępne propozycje lokalizacji szpitala tymczasowego. "Poinformujemy o takiej lokalizacji w odpowiednim czasie" - dodała.

Jak zaznaczyła, niezależnie od rozeznania w kwestii potencjalnego szpitala tymczasowego, województwo działa na rzecz zwiększenia liczby łóżek w małopolskich lecznicach - zarówno tych przeznaczonych już dla chorych na COVID-19, jak i tych, które w przyszłości mogłyby przyjmować takich pacjentów.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w poniedziałek, że resort przygotowuje koncepcję szpitali tymczasowych w miastach wojewódzkich. Szpitale tymczasowe mają dopełnić istniejącą infrastrukturę - chodzi o zwiększenie dostępności łóżek.

Zgodnie z informacjami biura wojewody od poniedziałku liczba łóżek z przeznaczeniem dla pacjentów chorych na COVID-19 zwiększa się z 1495 do 1914, a w czterech subregionach główną rolę w leczeniu zakażonych przejmują miejscowe szpitale – chodzi o lecznice w Zakopanem, Tarnowie, Limanowej i Oświęcimiu.

Poziom wykorzystania łóżek w związku z leczeniem pacjentów z COVID-19 będzie w nich podobny do tego, który niebawem zostanie osiągnięty w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie (340 łóżek – 36 proc.). Zgodnie z decyzją wojewody będą to cztery, a nie trzy, jak wcześniej zapowiadano, placówki w subregionach: Szpital Powiatowy im. T. Chałubińskiego w Zakopanem (74 łóżka – 40 proc.), ZOZ w Oświęcimiu (105 łóżek – 28 proc.), Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie (114 łóżek – 36 proc.) i Szpital Powiatowy w Limanowej (103 łóżka – do 34 proc.). Dodatkowo na podstawie analiz, które przygotuje zespół pełnomocnika wojewody ds. intensywnej terapii dr. Wojciecha Serednickiego, wskazane zostaną szpitale w regionie, które wraz ze Szpitalem Uniwersyteckim będą pełniły funkcję głównych ośrodków w zakresie intensywnej terapii dla pacjentów z COVID-19.

Szpitale te zostaną wzmocnione sprzętowo, w szczególności w zakresie aparatury wykorzystywanej do tzw. terapii wysokoprzepływowej. Jest ona stosowana na wczesnym etapie choroby COVID-19 i pozwala na zmniejszenie liczby interwencji medycznych z wykorzystaniem respiratorów. Założeniem jest też taka organizacja we wskazanych szpitalach głównych w zakresie intensywnej terapii, aby zoptymalizować ich wykorzystanie, skupić łóżka respiratorowe w jednym miejscu.