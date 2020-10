Czas utracony

Trudno w to uwierzyć, ale druga fala koronawirusa, choć od dawna zapowiadana przez wszystkich ekspertów, najwyraźniej rząd zaskoczyła. Tak jakby nie było oczywiste, że za pomocą narzędzi lockdownu można było powstrzymać rozprzestrzenianie się choroby jedynie przez pewien czas. Prędzej czy później dzieci musiały wrócić do szkół, a dorośli do czynności służbowych i życia towarzyskiego, musiały zostać odmrożone kontakty międzynarodowe – czasowo przytłumiona „transmisja” wirusa, jak nazywa się to fachowo, musiała znowu przyśpieszyć.