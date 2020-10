"Wyrok na kobiety". Trzaskowska popiera tzw. aborcję eugeniczną

To już drugi wniosek w sprawie zbadania konstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej. Pierwszy został złożony w 2017 roku. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie zajęli się nim przed końcem kadencji parlamentu i ostatecznie wygasł z powodu zasady dyskontynuacji. Teraz wnioskodawcy liczą na pozytywne zakończenie – informuje Radio Maryja.

– Uważamy, że obecny przepis, który dozwala na aborcję w przypadku choroby bądź niepełnosprawności dziecka jest niezgodny z konstytucją i musi zostać uznany za taki ze względu na to, że ta regulacja narusza godność człowieka z art. 30 konstytucji i prawo do życia z art. 38 – powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski, współautor wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

Tymczasem pojawia się wiele głosów sprzeciwu wobec wykreślenia przesłanki eugenicznej. Wśród przeciwniczek takiego rozwiązania jest m. in. Małgorzata Trzaskowska, żona prezydenta Warszawy. Trzaskowska zamieściła na Instagramie wymowny wpis. "Dajcie nam, kobietom, decydować o sobie. Jesteśmy mądre, rozważne i odpowiedzialne. Zaufajcie nam" – apeluje żona włodarza stolicy.

W środę o godz. 18.00 w parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie będzie sprawowana Msza św. w intencji nienarodzonych. Po Eucharystii nastąpi symboliczne uderzenie w Dzwon „Głos Nienarodzonych”. Do czwartku trwa też Nowenna Życia w intencji sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Czytaj także:

Korwin-Mikke: Oni naprawdę są jeszcze gorsi niż PiSCzytaj także:

Wojewódzki i Palikot startują ze wspólnym biznesem. Będą sprzedawać piwo