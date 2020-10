Korwin-Mikke: Oni naprawdę są jeszcze gorsi niż PiS

Poseł Konfederacji w swoim wpisie nawiązał do niedawnych słów Borysa Budki, który zarzucał rządowi, że ten "nic nie robi". Korwin-Mikke stwierdził, że Platforma Obywatelska stała się partią urzędników, której zależy jedynie na "zbieraniu się i gadaniu".

"WCzc.Borys Budka (PO, Katowice) zaatakował "rząd" - za to, że nic nie robi. A jaki jest na to dowod? Bo spotkał sie tylko 16 razy!!! Jak z tego wynika wedle PO działanie polega na zbieraniu się i gadaniu!!! Oni naprawdę są jeszcze gorsi, niż PiS. To partia urzędników..." – napisał Korwin-Mikke na Twitterze.

Budka do PiS: Walczyliście o stołki

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił dziś w Sejmie informację na temat sytuacji epidemicznej w kraju i związanych z nią działań rządu. W czasie późniejszej debaty szefowi rządu w ostrych słowach odpowiedział Borys Budka.

Polityk zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że formacja ta unikała debaty, bo zajmowała się samym sobą. – Walczyliście o stołki, wpływy, dzieliliście pieniądze, a Polaków zostawiliście samych. Dziś padł kolejny rekord zachorowań. Ponad 10 tysięcy, a dziś staje i powtarza kłamstwa ostatnich miesięcy – mówił Budka. Jak podkreślał, premier Morawiecki zamiast walczyć z pandemią, walczy z prawdą. – A prawda jest taka, że dotarliśmy do ściany. To jest opinia lekarzy, dyrektorów szpitali, ratowników medycznych – podkreślał z mównicy lider Platformy Obywatelskiej.

– Ile razy w ciągu ostatnich 8 miesięcy spotkał się rząd Mateusza Morawieckiego? 16 razy. 2 razy na miesiąc. Przeciętny lekarz, przez tydzień poświęcił więcej czasu na pracę niż politycy PiS na spotkania rządu. To jest prawda o tym, jak PiS walczy z pandemią – grzmiał.

