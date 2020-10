"Włożyli mnóstwo serca, by uratować Darka Gnatowskiego". Dramatyczna relacja lekarza

We wtorek media obiegła przykra informacja o śmierci Dariusza Gnatowskiego. Aktor znany m.in. z serialu "Świat według Kiepskich" zmarł w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Dietla w Krakowie. Gnatowski miał zapalenie płuc i ciężką niewydolność oddechową. Z nieoficjalnych ustaleń "Super Expressu" wynika, że aktor miał wykonane testy na obecność koronawirusa, a ich wynik był pozytywny. "Nie wiadomo jednak, czy koronawirus był przyczyną śmierci" – wskazał tabloid.

"To była bardzo trudna, bardzo żmudna akcja reanimacyjna"

O ostatnich chwilach życia aktora w rozmowie z "SE" opowiedział Marcin Mikos, zastępca dyrektora krakowskiego szpitala. – Trafił do nas w bardzo ciężkim stanie, właściwie kilka godzin po przyjęciu do szpitala zmarł. To była bardzo trudna, bardzo żmudna akcja reanimacyjna, ogromny wysiłek lekarzy i pielęgniarek, którym bardzo dziękuję, bo włożyli mnóstwo serca, mnóstwo energii, by uratować Darka Gnatowskiego, niestety nie skończyło się to optymistycznie i Darka żegnamy – powiedział lekarz.

Mikos podkreślił, że każda osoba, nawet publiczna, ma prawo do pewnej sfery prywatności, więc nie chciałby wchodzić w szczegóły. – Mogę powiedzieć tylko, że trafił z bardzo ciężką niewydolnością oddechową, z potężnym obrzękiem i to był naprawdę bardzo ciężki stan i mimo naszego wysiłku nie udało się go uratować – dodał.

Niezapomniany Arnold Boczek

Dariusz Gnatowski ogólnopolską popularność zyskał pod koniec lat 90. dzięki roli Arnolda Boczka w serialu "Świat według Kiepskich", emitowanym na antenie telewizji Polsat.

Zagrał w wielu znanych produkcjach, takich jak: "Ekstradycja", "13 posterunek", "Ogniem i Mieczem", "Graczykowie", "Na dobre i na złe" czy "Kasia i Tomek".

W latach 2015-2020 był reżyserem i odtwórcą głównej roli w spektaklu "Słodki drań", który przedstawia problematykę życia z cukrzycą. Był też współautorem książki "Dieta bez wyrzeczeń" promującej zdrowy styl życia.

Dariusz Gnatowski zmarł w wieku 59 lat. Zostawił żonę i córkę.