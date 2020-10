Ks. Kancelarczyk: Ten wyrok przyjmuję zadaniowo

"Zabijanie nienarodzonych chorych niezgodne z konstytucją. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego bardzo mnie cieszy, gdyż wreszcie upoważniona instytucja naszego państwa powiedziała, że ochrona człowieka od poczęcia, to co jest zapisane w konstytucji, stoi w sprzeczności z zabijaniem tych poczętych ludzi, którzy są chorzy czy też o chorobę są podejrzewani" – wskazuje we wpisie na Facebooku ks. Tomasz Kancelarczyk. Szczeciński kapłan od lat działa na rzecz wsparcia kobiet, które rozważają dokonanie aborcji. Jest także inicjatorem największego w Polsce Marszu dla Życia oraz propagatorem duchowej adopcji dziecka poczętego.

Jednocześnie ks. Kancelarczyk zaznacza, że dla niego orzeczenie TK oznacza więcej pracy: "Ten wyrok przyjąłem z radością ale zarazem przyjmuje go zadaniowo w łączności z tymi wszystkimi rodzicami, którym urodzi się dziecko z niepełnosprawnością. To zadanie to nic innego jak większe, o wiele większe towarzyszenie miejscom, które takimi osobami się opiekują. Mam na myśli dwie konkretne placówki, które już wspieramy ale też jest i nowy pomysł aby otworzyć, zbudować dom dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Taka jest moja dzisiejsza refleksja".

Duchowny apeluje o wsparcie modlitewne i materialne.

