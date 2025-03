Abp Polak: Milenium koronacji to okazja, by podkreślić wspólne korzenie

19 marca w Gnieźnie odbył się II Sejmik Ziemi Gnieźnieńskiej, podczas którego Prymas Polski abp Wojciech Polak wskazał na ważne rocznice narodowe. Spotkanie było jedną z inicjatyw wpisujących się w obchody milenium koronacji królewskich w Gnieźnie.

2025 rok to nie tylko 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta, ale również 1025-lecie powstania najstarszej organizacji kościelnej na ziemiach polskich – archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

1025-lecie powstania archidiecezji gnieźnieńskiej

Jak zauważył abp Polak, początki naszej Ojczyzny sięgają Chrztu Mieszka I w 966 r. Z kolei Zjazd Gnieźnieński to podkreślenie roli, jaką w Europie zaczęła odgrywać rodząca się wówczas Polska. Jednak to właśnie koronacja Bolesława Chrobrego na króla w gnieźnieńskiej katedrze była aktem, który ostatecznie przypieczętował polską państwowość. – Samo wydarzenie miało wymiar sakralny. Uroczystego namaszczenia, a następnie koronacji Bolesława dokonał arcybiskup Hipolit, ówczesny metropolita gnieźnieński. Obrzęd ten został powtórzony jeszcze tego samego roku w stosunku do jego syna Mieszka II Lamberta i jego żony Rychezy. Od tego momentu możemy gnieźnieńską katedrę z dumą nazywać aulą koronacyjną królów Polski – przypomniał Prymas Polski.

Obchody 1000-lecia koronacji pierwszego króla Polski

Główne obchody milenium koronacji – zarówno kościelne i państwowe – odbędą się w Gnieźnie w dniach 26-27 kwietnia. Wydarzenia będą połączone z odpustem ku czci św. Wojciecha. W tych dniach w Gnieźnie obradować będzie m.in. zgromadzenie narodowe. W planach jest również koncert koronacyjny, a także uroczysta Msza św. w katedrze gnieźnieńskiej z udziałem Episkopatu Polski, pod przewodnictwem legata papieskiego kard. Kazimierza Nycza.

"Głęboko wierzę, że tak jak uroczystości 1050-lecia Chrztu Polski pokazały, że nasza wspólna historia przede wszystkim łączy, a nie dzieli, tak i obchody milenium królewskich koronacji mogą być dobrą okazją do podkreślenia wspólnych korzeni, z których wyrośliśmy" – podkreślił Prymas Polski

Czytaj też:

Zapraszamy na Koncert na Tysiąclecie Koronacji. Wystąpią światowej sławy artyściCzytaj też:

Wielki marsz w Warszawie. "Próba bicia rekordu Polski"