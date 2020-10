Premier: Uratuj komuś życie i zdrowie!

STOP COVID – ProteGO Safe to aplikacja, która pomoże nam w wychodzeniu z najostrzejszych obostrzeń związanych z pandemią. Im więcej z nas będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa. To także profesjonalna pomoc zarówno dla zdrowych, jak i zakażonych osób. Nasza aplikacja korzysta z API opracowanego przez Apple i Google – czytamy w rządowym serwisie gov.pl.

Do zainstalowania aplikacji zachęca premier Mateusz Morawiecki. – Zwycięstwa z koronawirusem nie da się uchwalić w Sejmie czy Senacie. Dla chorych na COVID-19, dla lekarzy, pielęgniarek i służb, nie ma dnia do stracenia. Dopóki nie mamy szczepionki, musimy zaszczepić w sobie solidarność, chęć niesienia pomocy. Odpowiedzialność jednych za drugich – wskazuje szef rządu.

Aplikacja składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich to moduł umożliwiający samokontrolę stanu zdrowia. To swoisty „dziennik”, który na bieżąco pozwala weryfikować, czy i w jakiej grupie ryzyka zakażenia jesteśmy. To rozwiązanie oparte o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Drugi moduł – to skanowanie Twojego otoczenia i komunikowanie w przypadku ryzyka kontaktu z wirusem.

Więcej informacji o działaniu aplikacji można znaleźć na stronie www.gov.pl/stopcovid

Czytaj także:

Koronawirus: Polacy popierają "drogę środka"Czytaj także:

"99 proc. aborcji to dzieci z podejrzeniem zespołu downa". Jaki prezentuje "Piątkę dla dzieci"