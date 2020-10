Koronawirus: Polacy popierają "drogę środka"

– Mamy do czynienia dzisiaj z bardzo groźnym zjawiskiem – z drugą falą, i trzeba powiedzieć to tutaj również, że być może grozi nam trzecia fala, ponieważ zależni jesteśmy od tego, czy wynalezione zostanie lekarstwo bądź szczepionka na COVID-19 – powiedział szef rządu. – Nasza strategia i zasada to przede wszystkim tak budować życie społeczne i gospodarcze, żeby móc uczyć się, pracować, żyć, nie zamykać gospodarki i jednocześnie przecinać ten pas transmisyjny COVID-19 – dodał Morawiecki podczas informacji przedstawionej w środę posłom.

"Jaki sposób działania powinien przyjąć polski rząd w walce z epidemią koronawirusa w Polsce?" – takie pytanie na zlecenie portalu wPolityce.pl zadała Polakom pracownia Social Changes. Oto wyniki:

69 proc. respondentó wybrało odpowiedź, według której rząd powinien "zwalczać epidemią, ale tylko w taki sposób, który nie zaszkodzi gospodarce". 17 proc. wybrało odpowiedź, zgodnie z którą rząd powinien "zwalczać epidemię za wszelką cenę, nawet jeśli doprowadzi to do załamania się gospodarki". 14 proc. wybrało odpowiedź: "rząd przede wszystkim powinien dbać o gospodarkę, nawet kosztem wzrostu liczby osób zakażonych".

Postawy wyborców Zjednoczonej Prawicy i Koalicji Obywatelskiej w tej sprawie są dość podobne, z tym że wyborcy obozu rządzącego nieco większą uwagę zwracają na gospodarkę, a wyborcy opozycji na bezpieczeństwo zdrowotne – wskazuje wPolityce.pl.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1069 osób w dniach od 16 do 19 października 2020 roku.

