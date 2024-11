Premier Słowacji przyjął zaproszenie do Putina. "Z przyjemnością"

O przyjęciu zaproszenia od Władimira Putina na uroczystości zakończenia II wojny światowej w Europie, które Rosjanie obchodzą 9 maja, Robert Fico poinformował w środę za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Robert Fico planuje wizytę w Moskwie. "Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie od Putina"

Premier Słowacji podkreślił w swoim wpisie, że Armia Czerwona, jak i narody Związku Radzieckiego odegrały niezastąpioną rolę w pokonaniu faszyzmu i zwycięstwie w II wojnie światowej. Stwierdził przy tym, że obywatele Słowacki z szacunkiem wspominają wszystkie rocznice i wydarzenia związane z wyzwoleniem ich terytorium przez Armię Czerwoną w latach 1944-1945.

"Rząd Republiki Słowackiej jest oddany dziedzictwu walki z faszyzmem, prawdzie historycznej o II wojnie światowej i roli, jaką odegrała w niej Armia Czerwona. Dlatego w 2025 roku Rząd Republiki Słowackiej obejmie patronat nad organizacją szeregu wydarzeń, których kulminacją będą majowe obchody zwycięstwa nad faszyzmem. W duchu powyższego naturalnym jest, że jako Premier Republiki Słowackiej jestem żywo zainteresowany udziałem w oficjalnych obchodach zwycięstwa nad faszyzmem, które odbędą się 9 maja 2025 roku w Moskwie. Dlatego z przyjemnością przyjąłem oficjalne zaproszenie Prezydenta Federacji Rosyjskiej W. Putina do udziału w tych ważnych uroczystościach, co też uczynię" – czytamy we wpisie słowackiego przywódcy.

Trzecia taka wizyta od początku wojny na Ukrainie

Jeśli Robert Fico rzeczywiście uda się w maju do Moskwy będzie trzecia wizyta przywódcy państwa członkowskiego Unii Europejskiej w Moskwie od 24 lutego 2022 roku, a więc od rozpoczęcia pełnoskalowej wojny na Ukrainie.

