Fico nie wierzy w obietnicę Trumpa. Ma swój pomysł na zakończenie wojny

Zdaniem Ficy, obietnica Trumpa dotycząca zakończenia wojny w ciągu 24 godzin to retoryka kampanii i trudno będzie ją spełnić.

Według słowackiego premiera znaczne ograniczenie wsparcia USA dla Ukrainy "byłoby sposobem na rozwiązanie" konfliktu, ponieważ "wojna się nie skończy, dopóki Zachód masowo będzie wspierać Ukrainę".

Jednocześnie Fico odrzuca scenariusz, w którym to Unia Europejska bierze na siebie cały ciężar wsparcia Ukrainy, jeśli Stany Zjednoczone pod wodzą Trumpa odmówią jej dalszej pomocy.

Stanowisko premiera Słowacji odnotowała w poniedziałek ukraińska agencja UNIAN, która napisała: "Zostawcie Ukraińców bez broni: Fico podał przepis na 'pokój' na Ukrainie".

"Wojna dobiega końca". Kijów rozpoczął przygotowania do negocjacji

Po wyborach prezydenckich w Ameryce i zwycięstwie Donalda Trumpa, Ukraina rozpoczęła przygotowania do negocjacji z Rosją kończących wojnę – wynika z ustaleń agencji Reutera i telewizji Fox News.

Najbliższe cztery do pięciu miesięcy będą decydujące – powiedział Reutersowi wysoki rangą urzędnik ukraiński, sygnalizując, że powrót Trumpa do Białego Domu zmusza ukraińskich przywódców do rozważenia możliwości wejścia konfliktu zbrojnego z Rosją w końcową fazę.

Podkreślił, że nadchodząca zima będzie "krytycznym momentem". – Mam nadzieję, że wojna dobiega końca. Teraz określimy stanowiska obu stron w negocjacjach, stanowiska wyjściowe – dodał.

Czy Trump zakończy inwazję Rosji na Ukrainę?

Źródła kanału Fox News w Partii Republikańskiej twierdzą, że w NATO i na Ukrainie mówi się o niepewności i dwuznaczności stanowiska Trumpa w kwestii wojny.

Część republikanów argumentuje, że Trump, chcąc zakończyć wojnę, mógłby pójść dalej, pomagając Ukrainie, znosząc ograniczenia w użyciu rakiet dalekiego zasięgu. Inni zwracają uwagę na jego sceptyczne wypowiedzi z kampanii wyborczej.

Na razie zarówno Kijów, jak i Waszyngton czekają, kogo Trump wybierze na funkcje kierownicze w sferze bezpieczeństwa i obrony, aby zrozumieć, w jaki sposób będzie on kształtował politykę wobec Ukrainy.

Czytaj też:

Wojna na Ukrainie. Wiadomo, co Trump zamierza zrobić tuż po inauguracji