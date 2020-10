Prawie 3,6 tys. mandatów za niezakrywanie nosa i ust

Rzecznik Komendy Głównej Policji poinformował, że od początku epidemii policjanci ponad 21,3 mln razy sprawdzali osoby skierowane na kwarantannę. – Ostatniej doby sprawdziliśmy aż ponad 320 tys. osób skierowanych na kwarantannę, w ok. 760 przypadkach stwierdziliśmy uchybienia kwalifikujące się do wyciągnięcia konsekwencji prawnych – powiedział policjant.

Przypomniał przy tym, że powiatowy państwowy inspektor sanitarny może nałożyć na osoby uchylające się od kwarantanny karę do 30 tys. zł.

– Od momentu wprowadzenia stanu epidemii, tylko w związku ze zwalczaniem koronawirusa wykonaliśmy ponad 4 miliony służb patrolowych, niezależnych od sprawdzenia osób będących na kwarantannie. Tylko ostatniej doby ok. 20 tys. policjantów wykonywało czynności związane ze stanem epidemii – przekazał.

Inspektor wskazał, że od chwili wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa, policjanci pouczyli ponad 201 tys. osób, prawie 73 tys. ukarali mandatami karnymi, a w ponad 17 tys. przypadków skierowali wnioski o ukaranie do sądu.

–Ostatniej doby pouczyliśmy ponad 540 osób, nałożyliśmy mandat w stosunku do ponad 3650 osób, a w ponad 590 przypadkach skierowaliśmy wnioski o ukaranie do sądu – poinformował.

– W pierwszej kolejności zawsze apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń, informujemy i przekazujemy komunikaty, również –jeżeli to możliwe – przy pomocy urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w strefach czerwonych oraz miejscach gromadzenia się osób. Jeżeli pomimo zwrócenia uwagi osoby nie stosują się do poleceń, każdy naruszający prawo musi liczyć się z surowymi konsekwencjami prawnymi – zaznaczył.

Wskazał przy tym, że w przypadku skierowania wniosków do sądu, w zdecydowanej większości spraw sąd skazuje sprawców wykroczeń. – Analiza wniosków o ukaranie skierowanych do sądu wskazuje, że w chwili, gdy tych wniosków w skali kraju było nieco ponad 10 tys., to 8430 obwinionych zostało skazanych, zaledwie w 82 sprawach zapadły wyroki uniewinniające, pozostałe sprawy jeszcze się toczyły – powiedział.

Przekazał także, że ostatniej doby policjanci skontrolowali ok. 3700 środków publicznego transportu zbiorowego, a od początku wprowadzenia obostrzeń w tych środkach komunikacji przeprowadzili ponad 177 tys. kontroli.

– Od początku działań skontrolowano również ponad 304 tys. placówek handlowych oraz ponad 2,8 tys. miejsc, gdzie organizowane są dyskoteki – przypominamy, że obecnie wprowadzony jest całkowity zakaz organizacji dyskotek. Skontrolowano również ponad 9,8 tys. miejsc organizacji wesel – dodał.

Przypomniał również, że zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, inspektor sanitarny może wymierzyć karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tys. złotych. – Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialność. Unikajmy skupisk ludzi – zaapelował.

Podkreślił również, że od początku epidemii wyzdrowiało 1134 policjantów oraz 142 pracowników policji zarażonych wirusem. –Od początku działań zakażonych zostało ok. 3037 policjantów oraz 377 pracowników policji. Prawie 13 tys. policjantów było na kwarantannie – poinformował rzecznik KGP, dodając, że obecnie na kwarantannie jest około 2680 funkcjonariuszy.

