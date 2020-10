Sośnierz: To przecież nie jest wina PiS

Mocne słowa Macierewicza: Faszyzacja życia publicznego

– To, co robili ludzie, którzy wykrzykiwali te hasła przed domem Jarosława Kaczyńskiego i na ulicach, to jest faszyzacja życia publicznego – stwierdził były szef MON Antoni Macierewicz w rozmowie z Polskim Radiem 24.