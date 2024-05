Koalicja rządowa się rozpadnie? Polacy zabrali głos

Koalicję rządową tworzą: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga (Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Nowa Lewica.

Już w pierwszych tygodniach rządzenia w koalicji pojawiły się zgrzyty. Przedstawiciele większości sejmowej spierali się m.in. o aborcję i związki partnerskie.

Jaka przyszłość czeka koalicję? Nowy sondaż

"Czy pana/pani zdaniem narastające spory między koalicjantami doprowadzą do rozpadu koalicji rządowej przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi w 2027 r?" – zapytali respondentów ankieterzy pracowni United Surveys w nowym sondażu dla Wirtualnej Polski.

Rozpad koalicji rządowej przewiduje 28,5 proc. uczestników badania, z czego 13,9 proc. twierdzi, że "zdecydowanie" rząd Donalda Tuska w obecnej formie nie przetrwa. 57,3 proc. ankietowanych nie wierzy w rozpad koalicji. 14,2 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Aż 84 proc. zwolenników koalicji rządowej nie wierzy, że dojdzie do upadku rządu Tuska. Wśród sympatyków opozycji dominuje pogląd, że tarcia w koalicji ostatecznie doprowadzą do jej rozpadu (60 proc. wskazań).

Sondaż przeprowadzono metodami CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny) i CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach 19-21 kwietnia 2024 r. na reprezentatywnej grupie 1000 respondentów.

Ustawy aborcyjne

12 kwietnia posłowie skierowali wszystkie projekty dotyczące prawa aborcyjnego do komisji nadzwyczajnej. Chodzi o dwa projekty klubu parlamentarnego Lewicy (aborcja do 12. tygodnia i jej dekryminalizacja) oraz propozycje Koalicji Obywatelskiej (aborcja do 12. tygodnia) i Trzeciej Drogi (powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego). Decyzją Sejmu powołano komisję nadzwyczajną do rozpatrzenia projektów ustaw aborcyjnych.

16 maja odbędzie się wysłuchanie publiczne ws. projektów aborcyjnych. – Zdajemy sobie doskonale sprawę, że te projekty przez olbrzymią część społeczeństwa są bardzo wyczekiwane, budzą niezwykłe zainteresowanie, ale też emocje społeczne. Chcemy, żeby strona społeczna uczestniczyła w procesie stanowienia prawa – powiedziała przewodnicząca komisji Dorota Łoboda.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Tak Polacy oceniają start ministrów w wyborach do PECzytaj też:

Sondaż: Jak Polacy oceniają start Obajtka w wyborach do PE?