Cejrowski: Putin ma wszystkich w garści? I PiS i Konfederację? Lisicki: Tako rzecze gen. Pytel

Niedawno premier Donald Tusk ostro zaatakował PiS, zarzucając politykom, że są "pachołkami Rosji". Szef rządu stwierdził, że "mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu lat działa pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów". Po tych słowach posłowie PiS zaczęli krzyczeć: "Do Putina!". Tusk stwierdził też, że ponad 30 lat temu z sejmowej mównicy Leszek Moczulski rozczytał akronim PZPR jako "Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji". Zdaniem lidera KO nazwa Partia Zjednoczonej Prawicy może być odczytana właśnie w taki sposób. – Gdyby dzisiaj był tutaj pan Moczulski, to by patrzył w tę stronę i mówił: Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji – stwierdził.

Z kolei "Newsweek" zrobił okładkową rozmowę z gen. Piotrem Pytlem, byłym szefem SKW. "Ludzie PiS chcą sprzedać Polskę Rosji. Idą drogą Orbana" – tak tygodnik zatytułował wywiad. – Co w zamian za władzę czy udział w interesach mają do zaoferowania Kaczyński i jego ludzie? Mają do sprzedania Polskę. Sprzedać Polskę to znaczy przygotować ją do połknięcia przez Rosję – przekonuje gen. Pytel.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem" Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski skomentowali m.in. wywiad z gen. Pytlem. – Donald Tusk się sroży, że powoła komisję ds. badania rosyjskich wpływów w Polsce. Jednocześnie mamy wywiad z gen. Pytlem, byłym szefem SKW, który wygaduje nieprawdopodobne bzdury. Według niego PiS jest partią rosyjską, a jeszcze bardziej Konfederacja, bo została założona przez Rosję. Za to największym argumentem za Rosją jest krytyka UE, więc jak ktoś krytykuje UE, to jest przedstawicielem ruskiej agentury – mówi Paweł Lisicki.

– Roztropny dziennikarz by go dopytał, czy ma jakieś argumenty na to. Panu Pytlowi mógłbym wskazać ruską ocenę w Joe Bidenie, bo ten krytykuje UE. Aparat Bidena kilkukrotnie skrytykował UE, więc są poplecznikami Putina (...) Skoro Trump jest rosyjskim agentem, to USA już dawno upadły i nie powinniśmy stawiać na Stany Zjednoczone. Tym bardziej nie powinniśmy ściągać tu amerykańskich żołnierzy. Na Trumpa zagłosowało 70 mln osób, więc w tej sytuacji powinniśmy wycofać się z sojuszu z USA – wskazywał Wojciech Cejrowski.

