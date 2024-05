Czarzasty obejdzie się smakiem? Ten sondaż powinien go zaniepokoić

Podczas negocjacji koalicyjnych ustalono, że Szymon Hołownia (Polska 2050, Trzecia Droga) będzie marszałkiem Sejmu, którego na półmetku kadencji zastąpi Włodzimierz Czarzasty z Lewicy.

Tymczasem wiceminister spraw zagranicznych Władysław Bartoszewski (PSL, Trzecia Droga) pytany w poniedziałek w Radiu Zet, czy Hołownia powinien pozostać marszałkiem Sejmu do końca kadencji, odpowiedział, że tak. – To decyzja Polski 2050, Trzeciej Drogi, ale moim zdaniem marszałek Hołownia dobrze wykonuje swoją pracę, bardzo to dobrze robi i powinien kontynuować. Nie widzę powodu, żeby zmieniać – argumentował wiceszef MSZ.

Sondaż. Hołownia ma duże poparcie

O to, czy Hołownia powinien zostać na stanowisku do końca kadencji, zapytano w sondażu przeprowadzonym przez pracownię SW Research na zlecenie portalu wprost.pl. Okazuje się, że najwięcej, bo 45,1 proc. respondentów chce, aby to lider Polski 2050 pełnił funkcję marszałka Sejmu przez całą kadencję. Przeciwnego zdania jest 30,7 proc. badanych. 24,2 proc. uczestników nie ma na ten temat zdania.

Wątpliwości w sprawie rotacyjności funkcji marszałka nie rozwiali partyjni liderzy. Sam Hołownia stwierdził, że umowa koalicyjna "może kiedyś będzie" renegocjowana, choć na razie nie było takiej rozmowy. – To nie jest Pismo Święte i można, jeśli partnerzy uznają, że potrzebne są inne rozwiązania, o tych rozwiązaniach rozmawiać – wskazał marszałek Sejmu.

Z kolei Robert Biedroń powiedział: – Nie ma rozmów o renegocjacji naszej umowy koalicyjnej. Myślę, że do tego nie dojdzie. Jestem przekonany, że Włodzimierz Czarzasty zostanie marszałkiem Sejmu, że tutaj nic się nie zmieni. Jesteśmy w koalicji w dobrych relacjach

Wicemarszałkowie i posłowie. Tak wygląda dziś układ w Sejmie

Obecnie wicemarszałkami Sejmu są: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Piotr Zgorzelski (PSL, Trzecia Droga) oraz Krzysztof Bosak (Konfederacja).

Klub Prawa i Sprawiedliwości w tej kadencji liczy 189 członków, Koalicja Obywatelska ma ich 157, Polska 2050, Trzecia Droga – 32, PSL, TD – 32, Lewica – 26, Konfederacja – 18. Aktualnie w Sejmie zasiada też dwoje posłów niezrzeszonych – Monika Pawłowska i Adam Gomoła.

Czytaj też:

"Pewnego rodzaju szopka". Müller: Hołownia postawił się TuskowiCzytaj też:

Lewica wyjdzie z koalicji? Żukowska stawia ultimatum Trzeciej Drodze