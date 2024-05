Sondaż przez wyborami do PE: KO lepsza od PiS

Zgodnie z najnowszym sondażem IBRiS, najbliżej zwycięstwa w czerwcowych wyborach do PE jest Koalicja Obywatelska. Prawo i Sprawiedliwość depcze jej jednak po piętach. Różnica między oboma partiami to zaledwie 0,8 pkt. proc.

Wyniki sondażu

Na partię Donalda Tuska chce w tej chwili głosować 30,8 proc. respondentów. To więcej o 2,5 pkt. proc. w porównaniu z badaniem sprzed 11 dni. Drugie Prawo i Sprawiedliwość zdobyłoby 30 proc. głosów. Oznacza to wzrost poparcia o 0,7 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium przypadłoby Trzeciej Drodze z wynikiem 10,1 proc. ankietowanych (spadek o 2 pkt. proc.).

Zażarta walka ma miejsce o kolejne pozycje. Konfederacja uzyskała wynik 8,8 proc. i wyprzedziła Lewicę, która zanotowała poparcie w wysokości 8,1 proc.

W sondażu uwzględniono także komitet Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie, na które chce głosować 2,1 proc. badanych.

10,1 proc. respondentów nadal nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Deklarowana frekwencja wyniosła 55,5 proc.

Ucieczka do Brukseli

Gorące dyskusje przed wyborami do PE są prowadzone na temat polityków, którzy postanowili porzucić ministerialne teki i zwalczyć o mandaty w europarlamencie.

Większość Polaków nie chce, aby obecni posłowie i ministrowie kandydowali do Parlamentu Europejskiego. 37,8 proc. respondentów odpowiedziało, że ministrowie i posłowie "zdecydowanie" nie powinni kandydować do PE. 14,3 proc. badanych udzieliło odpowiedzi "raczej nie". W sumie daje to 52,1 proc. odpowiedzi negatywnych. Z kolei 13,6 proc. uczestników badania wskazało opcję "zdecydowanie tak", a 20,7 proc. – "raczej tak". 13,6 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. Badanie IBRiS przeprowadzono w dniach 10-11 maja na 1071-osobowej próbie respondentów.

