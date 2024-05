Incydent na trasie do Morskiego Oka. Jest ruch ministerstwa

Wypadek z udziałem konia miał miejsce w piątek w dolnej części trasy prowadzącej do Morskiego Oka. Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać konia leżącego przed bryczką z turystami. W pewnym momencie woźnica uderza konia w pysk, po czym zwierzę gwałtownie wstaje.

Ministerstwo Klimatu zapowiada działania

Ministerstwo Klimatu i Środowiska odniosło się do nagrania, które oburzyło internautów. "Dobrostan zwierząt to kompetencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ale w poniedziałek przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska będą pracować z Tatrzańskim Parkiem Narodowym, bo taki scenariusz jak z tego filmu, to nie jest odosobniony przypadek. W najbliższym czasie przekażemy opinii publicznej raport z wnioskami w tej sprawie" – poinformował resort we wpisie na portalu X.

"Koń po prostu się poślizgnął"

"Tygodnik Podhalański" zapytał o incydent leśniczego z Morskiego Oka. – Z moich informacji wynika, że zwierzęciu nic się nie stało. Koń wstał, został też przebadany przez lekarza weterynarii – powiedział Grzegorz Bryniarski. Z kolei Władysław Nowobilski, prezes Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka, oświadczył, że badanie przeprowadzone przez lekarza weterynarii nie wykazało żadnych obrażeń i koń został dopuszczony do dalszej pracy. – Koń po prostu poślizgnął się i upadł, ale nic mu się nie stało – mówił Nowobilski. – Natura niektórego konia jest taka, że jak się przewróci, to leży nieruchomo, a nie od razu wstaje – tłumaczył.

Zdaniem prezesa Stowarzyszenia Przewoźników do Morskiego Oka, zdarzenie zostało wyolbrzymione przez media i fundacje prozwierzęce. – Zwierzęta nie są przemęczone. Wypadki zdarzają się w każdym transporcie. Nie ma co robić dramatu – zapewnił.

