Świadczenie w wysokości 300 zł. Wnioski tylko do końca listopada

W ramach programu można uzyskać 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia do 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami uczącymi się w szkole – do 24. roku życia. Jak złożyć wniosek? Online. "Im szybciej to zrobimy, tym szybciej pieniądze trafią na konto" – zachęca Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wnioski tylko do końca listopada

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantowało wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Jednak gdy wniosek został złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że wniosek w programie "Dobry Start" można złożyć jedynie do końca listopada. Wnioskować o świadczenie można wyłącznie online za pośrednictwem: portalu PUE ZUS lub aplikacji mobilnej mZUS, portalu informacyjno-usługowego Emp@tia – na stronie https://empatia.mpips.gov.pl i poprzez bankowość elektroniczną.

Do końca października do ZUS wpłynęło 3 250 000 wniosków. Łączna kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła już 1 373 000 000 złotych.

Warto przypomnieć, że ubiegać się o dofinansowanie mogą rodzice dzieci, także w przypadku opieki naprzemiennej. Dodatkowo wniosek mogą także złożyć opiekunowie faktyczni, prawni, a także osoby zajmujące się wychowaniem dzieci w pieczy zastępczej oraz pełnoletni uczniowie.

Inflacja pożera wartość świadczeń

Jak wylicza w środę dziennik "Fakt", realna wartość 800 plus skurczyła się do 768 zł, co oznacza, że w tym roku inflacja pochłonęła już 320 zł ze świadczenia na dzieci.

Dziennik zwraca uwagę, że podwyżka świadczenia o wskaźnik inflacji nie wymaga specjalnej zgody Sejmu. Rządzący mogą to zrobić na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. W myśl artykułu 6 niniejszej ustawy, "Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwiększyć wysokość kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1, biorąc pod uwagę prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy".

