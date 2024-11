Dzieci nie muszą już być popychane do tranzycji! Standardy Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich

Powstały i opiniowany w międzynarodowej, interdyscyplinarnej grupie ekspertów niezwykle oczekiwany i potrzebny dokument Standardy i wytyczne Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z problemami identyfikacji płciowej wypełnia profesjonalną lukę nie tylko w Polsce, ale i na świecie i zapewnia pacjentom i ich pacjentom bezpieczne podejście. Dzieci i młodzież oraz ich rodzice nie muszą już polegać na przypadkowych wyborach, powierzchownej wiedzy, czy ideologicznych deklaracjach popychających w rzekomo jedynie słusznym kierunku, tak przecież ryzykownej tranzycji oraz medykalizacji problemów psychicznych. Świat zachodni wyraźnie wycofuje się ze ścieżki tranzycji dzieci i młodzieży (USA, kraje skandynawskie, Wielka Brytania), a wiele profesjonalnych towarzystw naukowych i klinicznych na świecie, jak np. ESCAP wzywa tu do profesjonalnego opamiętania i większej ostrożności. Tranzycja, słusznie jest więc obecnie uznawana za ryzykowne leczenie eksperymentalne.

Gwałtowana eksplozja deklaracji transseksualnych wśród dzieci i młodzieży, z którą mamy obecnie do czynienia w Polsce i na świecie, wymaga profesjonalnej odpowiedzi. W przeciągu dekady przybyło nawet, jak w Szwecji, 20 000 proc. więcej małoletnich pacjentów. Tymczasem wielu specjalistów zdrowia psychicznego, lekarzy czy przedstawicieli kadry pedagogicznej nie ma wystarczającej, a często podstawowej wiedzy w tym obszarze. Dodatkowo obszar ten, jak wskazują m.in. profesjonalne raporty rządowe, zlecone np. w Szwecji czy Wielkiej Brytanii – jest niesłusznie, ze względów ideologicznych, poddawany nieuzasadnionej presji w kierunku tranzycji, choć brak tu podstawowych danych badawczych, ale także wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych dla specjalistów opartych na klasycznym podejściu przyczynowo-skutkowym i wg zasady primum non nocere. Ogół danych naukowych, doświadczenia klinicznego oraz wiedzy z psychologii rozwojowej czy klinicznej świadczy raczej na rzecz ostrożnego podejścia "psychoterapia najpierw", które reprezentują Standardy SPCh. Dane badawcze wskazują bowiem m.in. na nieproporcjonalnie wysokie wskaźniki wielu zaburzeń zdrowia psychicznego w tej grupie dzieci i młodzieży, które mogą być pierwotną przyczyną zaburzeń identyfikacji płciowej. Dodatkowo ponad 80 proc. dzieci wyrasta z deklarowanych skłonności transseksualnych, a psychologia nie ma i nie będzie mieć wystarczająco pewnych narzędzi, aby przewidzieć, które to będą dzieci.

"Standardy i wytyczne Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w zakresie diagnozy oraz terapii dzieci i młodzieży z problemami identyfikacji płciowej" wychodzą wszystkim tym potrzebom naprzeciw. Podsumowują wiedzę profesjonalną, w tym nt. genezy, czy potencjalnych skutków medycznych tranzycji, podają ramy antropologiczne oraz porządkują podstawowe pojęcia. Standardy SPCh to prawdopodobnie jedyne na świecie tak zaawansowane standardy profesjonalne w podejściu kompleksowym i ostrożnym. Nie, jak to często bywa na bazie kilku prostych zaświadczeń, ale na bazie pogłębionej diagnozy psychologiczno-medycznej proponują indywidualne plany terapii. Co warto podkreślić Standardy SPCh zostały opracowane przez interdyscyplinarny zespół ekspertów z udziałem specjalistów zza granicy. Zostały także poddane ewaluacji wg systemu AGREE II.

Dokument powstawał wieloetapowo od początku 2023 roku, a właśnie ukazała się jego finalna, dwujęzyczna wersja. Na jego kształt złożyła się praca kilkunastu ekspertów korzystających z międzynarodowych doświadczeń klinicznych i dorobku naukowego: psychologów, psychoterapeutów (w tym psychoterapeutów dzieci i młodzieży, rodziny oraz terapeutów uzależnień), seksuologów i lekarzy (o specjalnościach: medycyna rodzinna, psychiatria, endokrynologia dziecięca, ginekologia i położnictwo). Standardy SPCh skierowane są do szerokiego grona odbiorców: psychologów i psychoterapeutów, lekarzy, pedagogów i duszpasterzy, prawników i twórców polityk publicznych, a także dla rodziców.

Dokument (w wersji polskiej i angielskiej) znajduje się na stronie Zespołu ds. Płci i Seksualności SPCh, w ramach którego był opracowywany.

