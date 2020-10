Terlecki: Tu już niewiele można dyskutować

– Przewidywane jest spotkanie Rady Koalicji, ale myślę, że tu już niewiele można dyskutować – mówił Ryszard Terlecki, pytany o wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej.

– Rozstrzygnięcie Trybunału jest jednoznaczne. Prawo się dostosowuje do tego, co orzekł Trybunał. Jedno to są protesty społeczne, a drugie to konstytucja, która obowiązuje, i ona obowiązuje. Trybunał tylko uściślił obowiązywanie w pewnym zakresie konstytucji i tyle – dodawał wicemarszałek.

Zdaniem Terleckiego, nie Sejm jest od tego, żeby zajmować się prawem aborcyjnym. – Z pewnością nie od tego jest Sejm, tylko minister zdrowia, ale no nie wiem, zobaczymy – mówił w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie.

Pytany, czy potrzebne jest wprowadzenie stanu nadzwyczajnego, stwierdził "nie, nie, nie". – Nie ma potrzeby. Protesty są dopuszczalne w systemie demokratycznym, choć przekraczano z pewnością granice dopuszczalności, atakując policjantów, dopuszczając się wtargnięć do kościołów czy zakłócania mszy niedzielnych, co jest już przestępstwem surowo ściganym – stwierdził.

