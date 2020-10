Różaniec Do Granic Nieba: “Zło dobrem zwyciężaj!”

Różaniec Do Granic Nieba, mimo wprowadzanych coraz mocniejszych obostrzeń, związanych z pandemią koronawirusa, odbędzie się. Niezależnie od możliwości wyjścia na cmentarze, czy do kościołów. Różaniec Do Granic Nieba przyjmie wówczas formę modlitwy w domach, wspólnotach, czy po prostu online. – Już w tej chwili dzwonią do nas zainteresowani i informują, że będą tworzyć swoje wspólnotowe streemingi modlitwy online, będą łączyć się w modlitwie pośrednictwem internetu – mówi Agnieszka Kminikowska, rzecznik prasowy Różańca Do Granic Nieba.

W poniedziałek (26. października 2020 r.) organizatorzy Różańca Do Granic Nieba, wydali apel, wzywający do odpowiedzenia pokojową modlitwą na ostatnie wydarzenia w naszym kraju.

Fragment apelu:

“[...] apelujemy: Proszę obudźmy się wszyscy, którzy jesteśmy za życiem i miłością, którzy jeszcze traktujemy naszą wiarę poważnie, a największe przykazanie naszego Pana i Zbawiciela, bez względu na okoliczności mamy zawsze w sercu: “Miłujcie się! Tak jak ja Was umiłowałem”.

[...]

Najpotrzebniejsza jest nasza modlitwa i uniżenie przed Bogiem, aby Bóg udzielił nam swojego Miłosierdzia ZAMIAST swojej Sprawiedliwości, zapowiadanej w Fatimie, Akita czy Kibeho”.

Apel jest dostępny również w wersji video:

Do wydarzenia włączają się kolejne diecezje się, między innymi Archidiecezja Szczecińsko-Kamieńska. W komunikacie rozesłanym do wszystkich parafii, czytamy między innymi:

“Nawiązując do wcześniejszego komunikatu na temat tegorocznej ogólnopolskiej inicjatywy świeckich „Różaniec do Granic Nieba”, w kontekście historycznej, a od dawna oczekiwanej decyzji Trybunału Konstytucyjnego RP, biorącej w ochronę prawną nienarodzone dzieci chore (a dokonało się to w dniu Św. Jana Pawła II, 22 października), do intencji podawanych w naszej Archidiecezji od lat na dni od 1 do 8 listopada, w tym roku prosimy o dodanie każdego dnia dodatkowej następującej intencji:

Przepraszając Wszechmogącego Boga - Dawcę Życia za odbieranie życia dzieciom przed ich narodzeniem, za co wszyscy jako pokolenie ponosimy odpowiedzialność, stajemy w poczuciu winy także wobec tych dzieci i – przepraszając, że nie pozwoliliśmy, by się narodziły i przeżyły własny czas ziemskiego życia – Bożemu miłosierdziu je zawierzamy i o chwałę nieba dla nich prosimy.

Dzieci zmarłe przed narodzeniem, których istnienie było przyjęte z wiarą i radością, a które zmarły z przyczyn naturalnych zanim jeszcze były ochrzczone, zanurzamy również w Miłosiernym Sercu Jezusowym, prosząc dla nich o chwałę nieba”.

Także pasterze diecezji Koszalińsko - Kołobrzeska wzywają swoich wiernych do licznego udziału w Różańcu Do Granic Nieba. Do udziału w wydarzeniu włącza się również Archidiecezja Warmińska.

– Stanęliśmy wobec trudnej sytuacji w naszym kraju. Boże Miłosierdzie, o które będziemy wołać, przez pokutę i modlitwę, stanowi lekarstwo na każde zło. W wyprodukowanych przez nas spotach radiowych odwołujemy się do słów bł. Jerzego Popiełuszki: “Zło, dobrem zwyciężaj” – podkreśla Maciej Bodasiński.

