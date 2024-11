"Adwent dla Życia". Propozycja modlitewna na czas zbliżającego się Adwentu

"Adwent dla Życia" to krucjata modlitewna, która w tym roku wystartuje po raz ósmy. Rozpocznie się w I niedzielę Adwentu, 1 grudnia Mszą świętą o godz. 18.00, a zakończy w Wigilię Bożego Narodzenia 24 grudnia o godz. 12.00 modlitwą Anioł Pański.

Adwent dla Życia 2024

Adwent to radosny czas oczekiwania na narodziny Syna Bożego. Dlatego, warto przeżyć go przyglądając się szczególnie wartości życia. Do tego zachęcają Rycerze Niepokalanej z parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze, organizatorzy inicjatywy modlitewnej "Adwent dla Życia". Jak podkreślają, celem krucjaty jest modlitwa o nawrócenie dla zwolenników zabijania nienarodzonych dzieci.

– Celem krucjaty jest modlitwa o nawrócenie zwolenników aborcji, o ratowanie dzieci nienarodzonych, ich matek, ojców oraz całych rodzin – zwraca uwagę wspólnota Rycerstwa Niepokalanej przy parafii św. Jadwigi Śląskiej w Zielonej Górze.

"Wybierz minimum pół godziny w Adwencie i poświęć na modlitwę w intencjach krucjaty. Można ofiarować różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego, lekturę Biblii, adorację Najświętszego Sakramentu lub inną dowolną modlitwę. Ważne jest, aby modlić się przez cały zadeklarowany czas" – zachęcają organizatorzy. W modlitwę można włączyć się wypełniając formularz na stronie internetowej konkatedry zielonogórskiej, poprzez media społecznościowe (profil Konkatedra zielonogórska na Facebooku), wysyłając e-mail na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem 784-182-144 w godzinach 16:00 – 20:00.

Wydarzenie błogosławieństwem pasterskim wspiera biskup zielonogórsko-gorzowski, Tadeusz Lityński.

Czytaj też:

21 listopada. Ofiarowanie Najświętszej Maryi PannyCzytaj też:

Spięcie ws. Wigilii. Petru do Matysiak: Pani ma gdzieś tych, co sprzedają choinki