"Januszu, ogarnij się!". Dulkiewicz strofuje Kowalskiego

W środę na profilu mBanku na Twitterze udostępniono zdjęcia twarzy różnych osób obok błyskawicy, która stała się symbolem protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Materiał opatrzono komentarzem: "Wspieramy". Sprawa wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Część klientów mBanku zapowiada likwidację kont i rezygnację z jego usług.

"Zachęcam do przenoszenia aktywów finansowych do Flaga Polskibanków: @PKOBP, @BankPekaoSA, @AliorBankSA, @PocztowyBank czy @BOS__Bank. Warto zamknąć rachunek w @mBankpl, który zamiast biznesem zajmuje się polityką i wspieraniem protestów, które zagrażają zdrowiu i życiu Polaków" – napisał Janusz Kowalski. Wiceminister aktywów państwowych zachęca, aby lokować swoje pieniądze w bankach z kapitałem polski. mBank to bank niemiecki. Taka postawa nie spodobała się prezydent Gdańska. Aleksandra Dulkiewicz postanowiła dać Kowalskiemu "dobrą radę".

Co na to wiceminister? "Droga Aleksandro! I właśnie dlatego, że jestem wiceministrem @MAPGOVPL razem z @SasinJacek namawiamy Polaków, by kupowali Flaga Polskipolskie produkty. My nie sprzedalibyśmy wodociągów Francuzom, czy elektrociepłowni Niemcom. I będę zachęcał do kupowania paliwa @GrupaLOTOS, a Ty nie?" – zapewnia Janusz Kowalski.

