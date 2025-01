"Z otwartą przyłbicą". Bodnar o Morawieckim: Doceniam

W czwartek Morawiecki poinformował, że zrzeka się immunitetu poselskiego. Oznacza to, że komisja regulaminowa nie badała wniosku prokuratury o zgodę Sejmu na pociągnięcie posła PiS do odpowiedzialności karnej, a jedynie formalną poprawność pisma złożonego przez byłego premiera, którą potwierdziła. "Zrzekłem się immunitetu, bo wiem, że prawda, prawo i sprawiedliwość zwyciężą. I skończy się czas bezpodstawnych, politycznie motywowanych zarzutów" – napisał Morawiecki i opublikował treść pisma skierowanego do marszałka.

Uchwała w tej sprawie trafi teraz do marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który następnie poinformuje prokuraturę o tym, że były Prezes Rady Ministrów nie jest już chroniony immunitetem.

Bodnar reaguje

Na ruch byłego premiera zareagował minister sprawiedliwości. "Doceniam zrzeczenie się immunitetu przez Mateusza Morawieckiego. Nie ma lepszego sposobu odpowiedzi na zarzuty stawiane przez prokuratora, niż odniesienie się do nich z otwartą przyłbicą. Liczę na to, że nie będzie kłopotu ze stawieniem się w wyznaczonym terminie, złożeniem wyjaśnień i odpowiedzią na pytania. Zwłaszcza, gdy w tej konkretnej sprawie rażące naruszenie prawa zostało w dniu 28 czerwca 2024 r. potwierdzone prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego" – napisał szef MS w serwisie X.

Wybory kopertowe

Przypomnijmy, że w maju 2020 r. miały się odbyć korespondencyjne wybory prezydenta RP. Jako powód wskazano ogłoszoną "pandemię" COVID-19. Ostatecznie jednak zrezygnowano z głosowania kopertowego. Wybory odbyły się w sposób tradycyjny.

Morawieckiemu zarzucono, że jako szef rządu przekroczył uprawnienia i podjął działania w celu przygotowania i przeprowadzenia 10 maja tego roku wyborów prezydenckich w trybie wyłącznie korespondencyjnym.

Wniosek prokuratury trafił do Sejmu 16 stycznia. Morawiecki oznajmił wówczas, że chętnie zrzeknie się immunitetu, a ws. wyborów korespondencyjnych działał zgodnie z konstytucją.

