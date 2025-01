"Nie tylko kłamie". Archiwalne nagranie z Trzaskowskim

Kandydat KO na prezydenta zaskoczył ostatnio stwierdzeniem, że odradzał Niemcom prowadzenie polityki "otwartych drzwi", która doprowadziła do kryzysu migracyjnego za czasów rządów kanclerz Angeli Merkel.

– Angela Merkel, wpuszczając do Niemiec tylu uchodźców, popełniła kolosalny błąd. Byłem wówczas ministrem ds. europejskich i tłumaczyłem Niemcom, że nie wolno nam mówić: „Welcome, przyjeżdżajcie wszyscy", nawet gdyby tak dyktowało nam sumienie. Najpierw trzeba było zabezpieczyć sytuację, zapanować nad przepływami ludzi, a potem dopiero myśleć o ewentualnej solidarności – powiedział prezydent Warszawy.

Co mówił Trzaskowski w 2015 roku? Jest nagranie

Tymczasem internauci przypomnieli, co na ten temat mówił Rafał Trzaskowski 10 września 2015 roku w wywiadzie dla RMF24.

– Problem polega na tym, że jeżeli PiS mówi, że to szantaż niemiecki, że nie będziemy rozmawiali z Niemcami, to tak naprawdę godzi się na odwrócenie się plecami do tego plecami – podkreślał wówczas polityk Platformy Obywatelskiej.

– Jeszcze raz mówię, jakie mogą być konsekwencje. Może nam się rozlecieć Schengen i pomyślmy o jednym: co by się stało, gdybyśmy mieli na Ukrainie pogorszenie sytuacji. Mielibyśmy napływ uchodźców ze strony Ukrainy. Jak teraz powiemy "nie", to przecież jasnym jest, że wtedy UE nam nie pomoże. Zaangażowanie w ten plan też jest w pewnym sensie wykupieniem pewnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek, gdyby coś nie daj Boże się pogorszyło – mówił Trzaskowski.

– Powiem więcej: jeżeli Węgrzy zamkną granicę, co będzie, jeśli część tego ruchu przekieruje się na naszą granicę wschodnią? Musimy tutaj działać odpowiedzialnie – dodał.

Fogiel: Skompromitowały się tezy Trzaskowskiego

Do sytuacji odniósł się w mediach społecznościowych poseł PiS Radosław Fogiel.

"Trzaskowski nie tylko kłamie, jak to niby przeciwstawiał się Merkel" – napisał na portalu X parlamentarzysta.

"Widać też, jak skompromitowały się jego tezy o 'pogorszeniu sytuacji na Ukrainie i napływie uchodźców'" – zaznaczył.

Jak podkreślił poseł Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do słów Rafała Trzaskowskiego, "okazało się, że Polska i Polacy doskonale sobie poradzili, wbrew jego biadoleniom".

twitterCzytaj też:

"Rząd PiS podpisywał w ciemno". Trzaskowski o Zielonym ŁadzieCzytaj też:

Stanowski apeluje do Trzaskowskiego. "To wiąże mi ręce"