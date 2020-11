Co Polacy myślą o aborcji? Ten sondaż nie pozostawia wątpliwości

Stracone pokolenie?

Amok każe frustratom ze wszystkich krajów uderzać w to, co jest symbolem uwierającej ich rzeczywistości. „Dymi” Polska, „dymi” Ameryka, „dymi” Francja. Nie ma w tym żadnej logiki. W naszym kraju widać to szczególnie wyraźnie. „J…ć”,...