22 października TK orzekł, że przerywanie ciąży ze względu na podejrzenie ciężkiej choroby lub upośledzenia płodu jest niezgodne z ustawą zasadniczą. Od tamtej pory w wielu miastach w Polsce trwają manifestacje sprzeciwu wobec decyzji Trybunału. 2 listopada minął termin publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw.

Te doniesienia komentował lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

– Kaczyński jest bezradny, został z niego mem faceta, który wali pięścią w stół i nic z tego nie wynika. Decyzja TK nie została opublikowana. Ale to się nie rozwiąże, potrzebne są decyzje. PiS wyprowadził ludzi na ulice i sam po prostu spiep..., bo się boi, nie wie, jakie jest rozwiązanie. Myślę, że najgorsze dla niego jest to, że już wie, że już nie rządzi. Że mu się wszystko rozsypało, że jest problem – mówił Włodzimierz Czarzasty.

Jego zdaniem PiS po prostu boi się opublikować wyrok TK. – Jeśli odpuszczają publikowanie wyroku TK, to znaczy, że się boją. Liczą, że ludzie na ulicach się zmęczą. Na to samo od wielu tygodni liczy Łukaszenka. Myślę, że pan Jarosław patrzy czasem na wschód i mówi: tam jest taki gość podobny do mnie – mówił Czarzasty w programie Wirtualnej Polski.