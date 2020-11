Tajemniczy doradca Kaczyńskiego

Wraz z objęciem przez Jarosława Kaczyńskiego teki wicepremiera, polityk ten otrzymał prawo do utworzenia gabinetu politycznego. Jak donosi dzisiejsza "Rzeczpospolita", funkcję w jego gabinecie objął "tajemniczy" doradca od cyberbesbieczeństwa. Jest nim Eliasz Grubiński. Dlaczego "tajemniczy"? Jak podkreśla gazeta jest on bowiem "kompletnie nieznany w środowisku specjalistów od cyberbezpieczeństwa".

"O to, czy kojarzą jego nazwisko, spytaliśmy dwóch ekspertów, organizujących konferencje poświęcone tej tematyce. Od obu dowiedzieliśmy się, że nie słyszeli od Grubińskim. Druga z tych osób podała nawet nazwisko doradcy wicepremiera Kaczyńskiego na wewnętrznej grupie osób zaangażowanych w organizację jednej z konferencji o cyberzagrożeniach. I oni też o Grubińskim nie słyszeli" – pisze dziennik.

Uznanie dla powołania przez Kaczyńskiego doradcy ds. cyberbespieczeństwa wyraził senator KO Krzysztof Brejza. Polityk podkreślił, że jest to obszar niezwykle istotny ze względu na zagrożenia płynące ze wschodu. Brejza przyznaje, iż dziwi jednak fakt, że wicepremier nie sięgnął po osobę z większym dorobkiem.

Czy rzeczywiście Jarosław Kaczyński planuje korzystać z wiedzy swojego doradcy? Wątpliwości wyraża tu jeden z polityków partii rządzącej. Rozmówca "Rz" z bliskiego otoczenia prezesa PiS zwraca uwagę, że "do Kaczyńskiego generalnie trudno jest się dostać". Wpływ mają na niego osoby, które wchodzą do jego gabinetu, a to jest ograniczone grono góra kilkudziesięciu ludzi. Poza tym prezes dużą rolę przywiązuje do hierarchii, również ze względu na wiek – tłumaczy. Jego zdaniem, powołanie Grubińskiego miało na celu pewną nobilitację działaczy młodzieżówki.

Eliasz Grubiński urodził się w 1991 roku. Jest absolwentem ekonomii na University of Aberystwyth w Walii oraz polityki wywiadu i bezpieczeństwa międzynarodowego na King's College w Londynie. Wcześniej pracował w Ministerstwie Środowiska oraz świądczącym usługi doradcze koncernie EY. Doradcą wicepremiera Kaczyńsiego został w ubiegłym tygodniu.

