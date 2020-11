"Protesty jak Covid party". Karczewski: Jestem przekonany, że to nie koniec złej sytuacji

Dziś o godzinie 14.00 odbędzie się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotycząca nowych zasad walki z epidemią koronawirusa. Michał Dworczyk w Poranku Siódma9 zapowiedział, że premier ogłosi nowe restrykcje.

– Dotąd nie udało się zatrzymać złej tendencji, ale jak wiemy, wprowadzane restrykcje nie były respektowane przez wiele osób. Po pierwsze powinniśmy się więc stosować do apeli wirusologów. Po drugie zmniejszająca się liczba wolnych łóżek i respiratorów jest momentem, gdy premier i minister zdrowia mogliby podjąć decyzję o dalszych obostrzeniach – skomentował Stanisław Karczewski dla tvp.info.

Zdaniem Karczewskiego, „ogromny wpływ na statystyki liczby zachorowań w następnych dniach” będą miały niedawne protesty.

– Wszyscy widzieliśmy, jak wyglądały te demonstracje. Były jak Covid party. Młodzi ludzie w większości nie będą mieli poważnych problemów, ale przeniosą wirusa do domu, do swoich rodziców czy dziadków. Jestem w 100 proc. przekonany, że obecne wyniki to nie koniec złej sytuacji. Mówią o tym eksperci, tacy jak prof. Włodzimierz Gut czy prof. Andrzej Horban – stwierdził.

– Jest duże zagrożeni życia i zdrowia wielu osób. Rząd stawia na nogi kolejne szpitale. Ten, w którym ja pracuję, od jutra również będzie szpitalem covidowym – zaznaczył polityk. – Łóżka więc będą, ale co z osobami, które wymagają innego leczenia? Nonszalancja, nieodpowiedzialność i brawura protestujących z pewnością wpłyną na dalsze zwiększanie liczby zakażonych osób – ocenił.

