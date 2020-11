Zmieniają się przepisy dot. kwarantanny. Zobacz szczegóły

"Chodzi o mobilność obywateli". Kiedy zacznie się "narodowa kwarantanna"?

– Jeżeli w perspektywie siedmiu dni średnia zachorowań będzie wynosiła ok. 29-30 tys., to niestety będziemy musieli przejść do etapu narodowej kwarantanny – powiedział w Polsat News Piotr Müller.